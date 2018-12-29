Автомобиль с польскими номерами пытался прорваться на территорию аэропорта Ганновера

Аэропорт немецкого Ганновера (Нижняя Саксония) на время приостановил прием и отправление рейсов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на полицию ФРГ, неизвестный на автомобиле с польскими номерами попытался проехать на территорию воздушной гавани. Управлявший машиной мужчина задержан.

Спецслужбы сейчас осматривают машину. Терминалы открыты, однако когда аэропорт снова начнет отправлять и принимать рейсы, пока неизвестно.