Криштиану Роналду: мне нравится VAR. Он облегчает работу арбитрам

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду после матча 19-го тура чемпионата Италии по футболу против "Сампдории" (2:1) высказался в пользу использования системы видеоассистента. Благодаря ей главный арбитр матча отменил гол "Сампы" в дополнительное время.

"Команда очень хорошо справилась со своей работой. "Ювентус" провел отличную часть сезона, — приводит слова Роналду Спорт24.Ru со ссылкой на Sky Sport Italia. – Впрочем, мы должны продолжать работать, чтобы сохранить такую же форму и после перерыва".

"Что же до VAR, то мне нравится эта система. Главным арбитрам приходится принимать важные и трудные решения, а эта система помогает им, облегчает их работу. Мы должны приветствовать это".

Напомним, что сам Роналду оформил дубль в этом мачте и принес победу своему клубу. "Ювентус" завершил первую половину сезона с 53 очками, что стало новым рекордом Серии "А". Прежнее достижение чемпионата Италии также принадлежало "Старой синьоре" (52 очка). Оно было установлено в сезоне 2005/06, а в сезоне 2013/14 было повторено.