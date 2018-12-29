Шипулин и Юрлова-Перхт финишировали девятыми в масс-старте "Рождественской гонки"

В немецком Гельзенкирхене на стадионе футбольного клуба "Шальке-04" "Фельтинс-Арена" состоялся масс-старт 17-й в истории "Рождественской гонки" по биатлону. Победу в гонке праздновала пара итальянцев Доротея Вирер – Лукас Хофер. Они преодолели дистанцию за 33 минуты 24,8 секунды.

Серебряными медалистами стали французские биатлонисты Анаис Бескон и Эмильен Жакелен, отстав от победителей на 3,4 секунды. Третье место завоевал супружеский дуэт белоруски Дарьи Домрачевой и норвежца Уле-Эйнара Бьордалена. Они отстали на 6,1 секунды.

Российский биатлонист Антон Шипулин в тандеме с Екатериной Юрловой-Перхт занял 9 место с отставанием в 1 минуту 14,7 секунды. Позже состоится гонка преследования с учетом того отставания, которое было зафиксировано в масс-старте.