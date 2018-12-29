Сало и четыре мешка картошки. Лукашенко одарил Путина на Новый год

Прилетевший в Москву на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным президент Белоруссии Александр Лукашенко привез четыре мешка картошки и сало. Все это он подарил российскому президенту на Новый год.

"Насколько я знаю, президент России очень любит хорошее сало", — подчеркнула пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт. В прошлый визит, добавила она, Лукашенко тоже привозил Путину самое вкусное, специально отобранное сало.

Подарок особенно цене, поскольку картофель был собран на огороде белорусского президента, сообщает РИА Новости.

После переговоров несколько дней назад о ценах на энергоресурсы для Белоруссии и российском налоговом маневре Александр Лукашенко полушутя спросил Путину, что ему привезти через 4 дня. Ответ прозвучал именно так: "что еще можно попросить из Белорусии? Картошку и сало".

"За нами не заржавеет, — подчеркнула Наталья Эйсмонт. — Мы привезли четыре мешка этого картофеля".

При этом речь идет о четырех разных сортах! Каждый сорт предназначен для отдельного способа приготовления: для жарки, для драников, для пюре, для запекания и отваривания. При этом на мешках был указан и рекомендуемый способ приготовления.

Кроме того, к Новому году Александр Лукашенко подарил лидерам СНГ эксклюзивные елочные шары ручной работы. Первоначальные варианты елочных игрушек показались Лукашенко "тяжеловатыми". Он попросил сделать их более легкими и праздничными. Подарки вручались на неформальной встреча лидеров стран Содружества 6 декабря в Санкт-Петербурге. Так что Путин получил ещё два дополнительных подарка перед 2019 годом.

После переговоров С Путиным 29 декабря Лукашенко отказался сыграть с Путиным в хоккей на льду Красной площади. Он сослался на неотложные дела, которые ждут его в Минске перед Новым годом.