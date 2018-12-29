В Германии женщина выставила мужа на интернет-аукцион

40-летняя жительница немецкого Гамбурга под псевдонимом Дорте Л. Выставила на интернет-аукционе eBay собственного супруга. Стоимость мужа оказалась весьма скромной, всего 18 евро. Женщина заявила, что он уже "вышел в тираж" и предложила желающим взять мужчину напрокат на Рождество, сообщает Mirror.

По словам немки, они с супругом состоят в браке уже семь лет, и за это время их отношения полностью себя изжили.

Она предложила пользователям eBay испытать своего мужа "на совместимость".

Позже женщина призналась, что получила много смешных и неожиданных откликов, однако среди них не было никаких конкретных предложений.

Супруг немки не знал о том, что его выставили на продажу. Он узнал о случившемся из местных газет.

Позже жительница Гамбурга призналась, что не хотела продавать супруга.

"Я выставила его на аукцион ради смеха", — отметила Дорте Л.