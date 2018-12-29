Шипулин завершил карьеру седьмым местом на "Рождественской гонке"

В немецком Гельзенкирхене состоялась традиционная "Рождественская гонка" по биатлону, которая стала последней в спортивной карьере российского биатлониста Антона Шипулина. В рамках гонки преследования он в тандеме с Екатериной Юрловой-Перхт показал седьмой результат.

Россияне отстали от победивших в гонке итальянцев Доротеи Вирер и Лукаса Хофера на 1 минуту 48,8 секунды. Время победителей же составило 33.23,6 секунды. Второе время показал немецкий дуэт биатлонистов Франциска Пройс – Симон Шемпп (+1,2), а замкнули тройку лидеров Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьерндален, отставшие на 24,2 секунды.

Напомним, что накануне Антон Шипулин объявил о завершении своей спортивной карьеры. Партнер биатлониста по гонке Екатерина Юрлова-Перхт призналась, что после гонки Шипулин сказал ей лишь одно слово: "Все".