Дерби "Старой фирмы": "Рейнджерс" впервые после банкротства выиграл у "Селтика"

В Шотландии состоялось самое принципиальное противостояние в премьер-лиге, в котором встречались "Рейнджерс" и "Селтик". Первую победу в дерби "Старой фирмы" с 2012 года праздновали "рейнджеры", выигравшие со счетом 1:0.

Историческую победу принес гол Райана Джека, который на 30-й минуте оказался перед воротами "кельтов", и поразил их ворота благодаря рикошету от одного из защитников. Примечательно, что в данном противостоянии наставник "джерс" Стивен Джеррард обыграл своего экс-тренера по "Ливерпулю" Брендана Роджерса — ныне тренера "Селтика".

Напомним, что в 2012 году "Рейнджерс" был признан банкротом и покинул высший эшелон шотландского футбола. За несколько лет клуб из низших дивизионов вернулся в премьер-лигу и с тех пор провел против "Селтика" пять встреч, в которых четыре раза проиграл и один раз сыграл вничью.