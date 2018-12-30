МИД России назвал провокацией слова советника Порошенко о контроле "серой зоны"

Россия считает провокацией заявление советника Порошенко Юрия Бирюкова о том, что Киев взял под контроль "серую зону" в Донбассе. В Москве подчеркнули: "Опасное приближение украинских силовиков к позициям ополчения существенно увеличивает риск прямого боестолкновения. И направлено на срыв мирного процесса".

Причем миссия ОБСЕ никак не реагирует, хотя это прямое нарушение минских договоренностей. В МИДе призвали ОБСЕ заняться этим вопросом, чтобы избежать эскалации гражданской войны на Украине, передает телеканал "Россия 24".