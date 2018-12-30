Сборная России по хоккею доукомплектовалась Никитой Шашковым

Тренерский штаб сборной России по хоккею во главе с Валерием Брагиным назвал имя хоккеиста, занявшего последнее свободное место в заявке на молодежный чемпионат мира. Им стал нападающий "Сибири" Никита Шашков.

В результате такого решения, на мировом первенстве, которое проходит в канадском Ванкувере и Виктории, не сыграют нападающий канадского "Монктона" Александр Хованов и защитник "СКА-Невы" Евгений Калабушкин.

Напомним, что на турнире сборная России провела два поединка, добившись двух побед. В обоих случаях россияне поочередно были сильнее команд Дании (4:0) и Чехии (2:1). Следующим соперником российских хоккеистов станет Швейцария. Игра состоится в ночь с 30 на 31 декабря.