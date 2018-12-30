Британская BBC попросила российский МИД на публикацию данных своих сотрудников

Британская корпорация BBC пожаловалась в МИД РФ на публикацию данных своих московских сотрудников на российских интернет-ресурсах – таких, например, как информационно-развлекательный портал Pikabu.ru. Британцы подчеркнули, что "разочарованы публикацией".

BBC попросила российские власти расследовать инцидент, подчеркнув, что безопасность и благополучие сотрудников корпорации в Москве – ее главная забота. Руководитель Всемирной службы BBC Джейми Ангус сообщил, что компания работает в России с соблюдением всех местных законов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в ответ, что обнародованная информация не является секретной: она доступна в соцсетях.

Ранее издание Times, следуя по стопам украинского "Миротворца", обнародовало данные "неугодных" журналистов из бюро Sputnik, напоминает РИА Новости. Кроме того, в газете был напечатан призыв депутата шотландского парламента Алекса Коул-Хэмилтона отобрать активы Sputnik и RT. Корпорация BBC на эту публикацию никак не отреагировала. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия осуждает действия Times как не соответствующие цивилизованным нормам. В свете этого к ответным действиям ряда российских СМИ Москва относится с пониманием, подчеркнул он.