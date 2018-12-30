Из-за аварии на газопроводе полторы тысячи жителей Саратова остались без газа

В Саратове при прокладке водопровода была повреждена стальная газовая труба низкого давления. Диаметр аварийной трубы – 150 миллиметров, передает ТАСС. В результате порядка полутора тысяч жителей Саратова остались без газа.

Инцидент произошел по адресу: улица Тархова, дом 96, корпус 1. Земляные работы по прокладке водопровода были согласованными. В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.