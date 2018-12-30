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30 декабря 201802:44

Швейцарские юниоры разгромили Данию на чемпионате мира

iihf.com

В Ванкувере стартовал третий тур молодежного чемпионата мира по хоккею для игроков не старше 20 лет. Хоккеисты сборной Швейцарии одержали свою первую победу в группе "А", крупно обыграв соперников из Дании. Итоговый счет – 4:0 в пользу швейцарцев.

В составе победителей тремя заброшенными шайбами отметился швейцарский нападающий Филипп Курашев, сын известного советского хоккеиста Константина Курашева, а еще одну – Симон Ле Культр.

Благодаря этой победе швейцарцы набрали четыре очка и вышли на третью строчку группы "А". Датчане же по итогам трех проведенных на чемпионате мира матчей имеют три поражения и ноль в графе очки. Датские юниоры по-прежнему являются единственной командой, которая не может распечатать ворота соперников.

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