Швейцарские юниоры разгромили Данию на чемпионате мира

В Ванкувере стартовал третий тур молодежного чемпионата мира по хоккею для игроков не старше 20 лет. Хоккеисты сборной Швейцарии одержали свою первую победу в группе "А", крупно обыграв соперников из Дании. Итоговый счет – 4:0 в пользу швейцарцев.

В составе победителей тремя заброшенными шайбами отметился швейцарский нападающий Филипп Курашев, сын известного советского хоккеиста Константина Курашева, а еще одну – Симон Ле Культр.

Благодаря этой победе швейцарцы набрали четыре очка и вышли на третью строчку группы "А". Датчане же по итогам трех проведенных на чемпионате мира матчей имеют три поражения и ноль в графе очки. Датские юниоры по-прежнему являются единственной командой, которая не может распечатать ворота соперников.