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Новый год и Рождество 1 час назад

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30 декабря 201803:22

В Москве вводятся ограничения на продажу алкоголя

Артем Геодакян/ТАСС

Вплоть до 8 января в Москве ограничивают продажу алкоголя, а также соков и газировки в стеклянной таре. Эти напитки нельзя продавать в магазинах, расположенных неподалеку от мест проведения праздничных мероприятий – концертов, фестивалей и тому подобного. Ограничение введено для предотвращения травм и правонарушений различного рода.

Запрет, ставший традиционным, касается продажи как крепких, так и слабоалкогольных напитков, уточняет агентство "Интерфакс".

Также в новогодние дни в центре Москвы действует особый режим досмотра посетителей массовых гуляний – на Тверской, Варварке, на Манежной площади, Красной площади и площади Революции, в парке "Зарядье". С 31 декабря по 2 января там будут созданы 25 досмотровых зон с металлодетекторами – 9 основных и 16 вспомогательных. В зоны массовых гуляний запрещен пронос фейерверков и алкоголя.

Новогодние праздничные площадки готовы принять до 10 миллионов гостей. В столице пройдет более 400 мероприятий, в том числе – в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество".

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