Над секретной американской базой пролетел НЛО

Над секретной авиабазой ВВС США Райт-Паттерсон (Толедо, штат Огайо) пролетел объект, который охарактеризовали как "странный самолет". Появление НЛО заснял очевидец, который затем выложил кадры в Сеть.

По словам очевидца, объект, состоящий из огней в виде треугольника, облетел базу минимум три раза. Издание Express подчеркивает, что появление подобных НЛО вызывает панику среди сторонников заговоров, а также тех, кто верит в сверхсекретные эксперименты США или инопланетян.

Пользователь, заснявший объект, сообщил, что пытался применять разные светофильтры, однако постоянно получал лишь изображение огней. Многие склонные к мистике люди верят, что такие состоящие из света треугольники – результат американских опытов над технологиями "зеленых человечков".

Чаще всего за НЛО принимают планету Венеру (27 процентов случаев), низко летящие самолеты (17 процентов). Кроме того, с инопланетными объектами часто путают облака странной формы, космический мусор, метеозонды, аэростаты и тому подобное.