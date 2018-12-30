На службу в Воздушно-космические силы РФ впервые заступит "Витязь"

В распоряжение Воздушно-космических сил России в 20019 году впервые поступит зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь". Также в следующем году ВКС получат около 10 комплектов зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" и зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".

В 2018 году "Триумфы" и "Панцири" поступили на вооружение в подразделения воздушной обороны — в Крым, Хабаровский край, Арктический регион, Ленинградскую и Калининградскую область, напоминает РИА Новости. За год было проведено более 200 учений, причем только на 20 из них звучала боевая стрельба. В общей сложности на маневрах было израсходовано 500 ракет.