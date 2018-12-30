Захарова опровергла информацию о жалобах ВВС в российский МИД

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла информацию о жалобах BBC в ведомство. Ранее британская корпорация сообщила, что пожаловалась в МИД России на публикацию данных ее московских сотрудников на некоторых интернет-порталах.

"Никаких обращений с жалобами от ВВС на конец рабочего дня 29 декабря не поступало", — сообщила Захарова. Она уточнила, что не было обращений в департамент информации и печати, не писала и не звонила заведующая корреспондентским пунктом. Все нужные телефоны известны ВВС, подчеркнула официальный представитель МИД.

В 16:55 29 декабря МИДом был получен запрос с вопросами от корреспондента. Департамент ответил на них, подчеркнув для журналистов, что от корпункта в Москве никаких сообщений не было. Корреспондент не включил ответы ведомства в свою статью, а также намеренно исказил в ней информацию. "Потрясающе" работают британские журналисты, — отметила Захарова. — Их могут обогнать лишь британские ученые".

Она рассказала, что корреспонденты ВВС в Москве регулярно пишут и звонят ей, однако в последние несколько дней никто не звонил. Захарова предположила, что они могли ждать какой-то информации из Лондона – возможно, от тех, кто слил в Times список сотрудников агентства Sputnik. "Лондон играет все грязнее", — заметила представитель МИД.