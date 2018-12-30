Россиянин Петр Ян победил Силву де Андраде на турнире UFC 232

Российский боец смешанного стиля Петр Ян одержал победу над бразильцем Дугласом Силвой де Андраде в рамках турнира UFC 232, который проходит в американском Инглвуде. Россиянин победил техническим нокаутом во втором раунде после того, как его соперник отказался от борьбы.

Причиной отказа стало глубокое рассечение, которое бразилец получил в результате серии ударов в исполнении россиянина. Для Яна эта победа стала третьей в Абсолютном бойцовском чемпионате. Всего на его счету 11 побед в 12 боях в различных организациях.

Напомним, что главным событием UFC 232 станет бой между американцем Джоном Джонсом и шведом Александром Густафссоном. Бойцы оспорят чемпионский пояс организации в полутяжелой весовой категории. Накануне от него отказался Даниэль Кормье.