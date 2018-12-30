Жертвами крушения спасательного вертолета в ОАЭ стали четыре человека

В ОАЭ потерпел крушение спасательный вертолет. Трагедия произошла в районе горы Джебель Джаис в эмирате Рас-эль-Хайма, расположенном на севере страны. Стали известны подробности: экипаж состоял из четырех человек, все они погибли.

Среди жертв – три гражданина Эмиратов: два пилота и штурман, передает РИА Новости. Четвертый погибший – врач-иностранец.

Вертолет AgustaWestland AW139 выполнял спасательную операцию на горе Джебель Джаис, которая является самой высокой точкой страны. Он свалился в штопор и загорелся, возможно – от столкновения с зиплайном (канатом для скоростного спуска). Расследование обстоятельств крушения выясняется. Известно, что зиплайн был установлен на горе недавно.