Дело о пропаже клиентки BlaBlaCar: муж Ирины опроверг информацию о вымогателях

Супруг Ирины Ахматовой – пропавшей клиентки популярного сервиса поиска попутчиков BlaBlaCar – опроверг информацию о том, что с ним связывались вымогатели, требовавшие выкупа. Ранее такие слухи появились в СМИ.

Мужчина сообщил РИА Новости, что к нему никто не обращался. Он также заявил, что не располагает никакими новыми сведениями по делу о похищении его супруги. Вместе с тем он подтвердил, что машину Audi, на которой его жена отправилась в Тулу, нашли и вскрыли, при этом регистрационные знаки авто оказались в багажнике.

29-летняя Ирина Ахматова отправилась в Тулу из Москвы вечером 23 декабря. Около одной из станций метро на юге Москвы она подобрала попутчика, найденного с помощью BlaBlaCar, и уехала в сторону области.

Сообщение об исчезновении Ирины поступило вечером 27 декабря. Известно, что она работает директором одного из столичных ресторанов сети Burger King.