В аэропорту Мэриленда обрушился телетрап, 6 человек пострадали

В международном аэропорту Балтимор-Вашингтон (США, штат Мэриленд) рухнул телетрап около одного из выходов. Причина аварии – отказ оборудования. Аэропорт разместил сообщение об инциденте в Twitter.

Partial equipment failure involving jet bridge at #BWI Gate E-10. BWI Fire & Rescue Dept responded, along w/ mutual aid. Preliminary info indicates 6 individuals transported to local hospitals w/ non-life-threatening injuries.