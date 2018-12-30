Очки Кучерова и Сергачева помогли "Тампе" обыграть "Монреаль"

В Национальной хоккейной лиге стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата. Россиянин Никита Кучеров помог своей "Тампе-Бэй Лайтнинг" одержать непростую победу в матче против "Монреаль Канадиенс" – 6:5.

Кучеров набрал два очка в игре против "канадцев", став автором одной заброшенной шайбы и результативной передачи. Помимо него еще одним набранным очком отметился еще один россиянин Михаил Сергачев. Ворота "молний" защищал Андрей Василевский., отразивший 33 броска из 38.

Кучеров продолжает возглавлять список самых результативных игроков "регулярки" НХЛ, набрав 63 (18+45) очка.