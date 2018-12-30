Китайский "Чанъэ-4" готовится к посадке на обратную сторону Луны

Китайский аппарат – межпланетная станция "Чанъэ-4" — вышел на эллиптическую орбиту вокруг Луны и готовится к мягкой посадке на обратную сторону естественного земного спутника.

Выход на орбиту состоялся в 03:55 по времени Москвы, уточняет РИА Новости. Все системы станции работают штатно. Вращаясь вокруг Луны, аппарат приблизится к ней на 15 километров (это минимальное расстояние приближения называется высота периселения). Высота апоселения – максимально удаленной от Луны точки орбиты аппарата – 100 километров.

12 декабря, когда "Чанъэ-4" вышел на орбиту Луны, китайские специалисты проверили связь аппарата со спутником-ретранслятором "Цюэцяо", что переводится "Сорочий мост". "Чанъэ-4" может передавать на Землю трехмерные изображения. Поскольку он сядет на обратной стороне Луны, прямая связь с Землей невозможна. Для этого и нужен спутник-ретранслятор, вращающийся на гало-орбите вокруг точки Лагранжа L2 на обратной стороне Луны.

Межпланетная станция "Чанъэ-4" способна определять дистанцию с помощью лазера. Ученые ждут подходящего времени, чтобы осуществить его мягкую посадку. Это произойдет в начале 2019 года.

"Чанъэ-4", названный в честь богини Луны, беспилотный посадочный аппарат. Он состоит из стационарной лунной станции и лунохода. В его миссии – три этапа. С первым – облет вокруг Луны – он уже справился. В настоящее время начата вторая часть программы – посадка на Луну. Завершится работа "Чанъэ-4" стартом с Луны и возвращением на Землю. Посадка, управление станцией и взлет являются сложными инженерными задачами, так как работа будет проходить вне прямой видимости Земли и в условиях отсутствия прямой радиосвязи.

"Чанъэ-4" стартовал 7 декабря с космодрома Сичан (Китай, провинция Сычуань). В его задачи входит посадка в кратере фон Карман и забор лунного грунта. Ученые надеются найти с помощью аппарата вещества, которые были выбиты из мантии Луны. Это поможет изучить ее геологическую историю.