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30 декабря 201806:48

Канада накануне матча с Россией разгромила Чехию

iihf.com

Молодежный чемпионат мира по хоккею продолжился матчем хозяйки турнира – сборной Канады, и Чехии. Хоккеисты сборной кленового листа добились третьей победы подряд, разгромив европейскую команду со счетом 5:1.

Соперники обменялись заброшенными шайбами в первые 10 минут, когда за Канаду забил Макс Комтуа, а за Чехию – Ондржей Махала. Затем забивали исключительно канадские юниоры. Авторами четырех подряд голов стали Бретт Лисон, Алексис Лафранье, Маккензи Энтвистл и Морган Фрост.

Канада продолжает иметь 100-процентную статистику в рамках группы "А": 3 игры, 3 победы, 9 очков и первое место, а также наибольшее количество голов среди всех участников чемпионата мира (22).

В следующем матче канадцы встретятся со сборной России. Игра состоится в ночь с 31 декабря на 1 января.

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