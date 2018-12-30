Дубль Радулова принес "Далласу" победу над "Детройтом"

Российский нападающий "Даллас Старз" Александр Радулов оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Детройт Ред Уингз". Две шайбы россиянина помогли "звездным" добиться крупной победы над соперником со счетом 5:1.

Теперь в текущем сезоне НХЛ на счету Радулова 13 голов. Кроме того, россиянин также имеет в своем активе 18 результативных передач.

ALEXANDER RADULOV STUFFS ONE HOME FOR HIS SECOND OF THE NIGHT!#GoStars pic.twitter.com/CgT0ZNgTQe — Hockey Daily (@HockeyDaily365) 30 декабря 2018 г.

ALEXANDER RADULOV WHIPS ONE HOME TO DOUBLE THE STARS LEAD!#GoStars pic.twitter.com/psNn6JZteS — Hockey Daily (@HockeyDaily365) 30 декабря 2018 г.

В этом матче помимо Радулова за "Даллас" забивали Блэйк Комо, Тайлер Питлик и Джейсон Спецца. В составе "красных крыльев" единственную шайбу забросил Дилан Ларкин.

В остальных встречах дня российские легионеры также смогли отличаться в играх НХЛ. Евгений Малкин забросил одну шайбу за "Питтсбург Пингвинз" в победном матче против "Сент-Луис Блюз" (6:1), Евгений Кузнецов результативной передачей помог "Вашингтон Кэпиталз" обыграть "Оттаву Сенаторз" (3:2), а Евгений Дадонов сделал голевой пас и помог "Флориде Пэнтерз" победить "Филадельфию Флайерз" (3:2).