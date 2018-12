Дубль Радулова принес "Далласу" победу над "Детройтом"

Российский нападающий "Даллас Старз" Александр Радулов оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Детройт Ред Уингз". Две шайбы россиянина помогли "звездным" добиться крупной победы над соперником со счетом 5:1.

Теперь в текущем сезоне НХЛ на счету Радулова 13 голов. Кроме того, россиянин также имеет в своем активе 18 результативных передач.

ALEXANDER RADULOV STUFFS ONE HOME FOR HIS SECOND OF THE NIGHT!#GoStars pic.twitter.com/CgT0ZNgTQe