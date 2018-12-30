В Улан-Удэ рухнул частный вертолет. Погибли четыре человека, находившихся на его борту. На земле пострадавших нет — вертолет упал вдалеке от жилых построек.

Катастрофа произошла в лесном массиве на въезде в город, в районе Верхняя Березовка, уточняет ТАСС. Вертолет упал между Центром восточной медицины и комплексом комплексом "Оранж Хауз".

После падения вертолет загорелся. В ликвидации возгорания участвовали 10 пожарных и 4 единицы спецтехники. Причины крушения выясняют следователи. Также на месте находятся представители Бурятской транспортной прокуратуры и специалисты Центра управления в кризисной ситуации.