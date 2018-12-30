Немецкие эксперты: Запад не сможет противостоять российскому "Авангарду"

Запад не способен противостоять российскому гиперзвуковому комплексу "Авангард". Теперь об этом заявили в Немецком авиационно-космическом центре. По оценке экспертов, исследования и работы по созданию средств противодействия подобным боевым системам идут, но пока безрезультатно. Ранее это признали в Вашингтоне, напоминает телеканал "Россия 24".

Ранее президент Владимир Путин заявил об успешном завершении испытаний "Авангарда". По различным оценкам, создав этот комплекс, российские ученые опередили мир на два десятилетия.

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов сообщил, что "Авангард" практически обнуляет противоракетную оборону противника: невозможно предсказать, где он будет в следующий момент. "Последние испытания показали, что он достигает скоростей близких к 30 Махам", — сообщил Борисов.