Шуточные бои, собачьи упряжки, мастер-классы: Федерация бокса зовет на "Рождественскую елку"

Федерация бокса России зовет на свою "Рождественскую елку". Гостей ждут на мастер-классах известных спортсменов, спектаклях, концертах, шуточных боксерских боях. Еще можно покататься на лошадях и на собачьих упряжках, прикупить сладостей и сувениров на ярмарке, поболеть за участников чемпионата по русским народным настольным играм.

Елка проходит с 29 декабря по 8 января в Центре прогресса бокса в Москве, сообщает телеканал "Россия 24".