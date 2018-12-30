Семен Варламов не спас "Колорадо" от поражения в матче с "Чикаго"

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. "Колорадо Эвеланш" на своем льду в овертайме потерпел поражение от "Чикаго Блэкхокс" со счетом 2:3.

Российский голкипер "Лавин" Семен Варламов вернулся в состав после болезни и отразил 34 броска из 37. Однако это не помогло "Колорадо" прервать серию поражений, которая теперь составляет четыре матча.

Еще два матча также завершились в дополнительное время. "Аризона Койотиз" в гостях была сильнее "Анахайм Дакс" — 5:4 ОТ, "Калагри Флэймз" дома проиграл "Ванкувер Кэнакс" – 2:3 ОТ.