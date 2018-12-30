Потерпевший крушение в Улан-Удэ вертолет принадлежал бурятскому бизнесмену

Стало известно, что вертолет Robinson, разбившийся в пригороде Улан-Удэ, принадлежал бурятскому бизнесмену, владельцу ТРЦ "Пиплс парк" Сергею Рогову. Предприниматель находился на борту рухнувшего вертолета. Он погиб. Вместе с ним погибли еще три человека, чьи личности устанавливаются.

Рогов и его товарищи летели на рыбалку в Еравинский район, передает ТАСС. Их вертолет рухнул вскоре после взлета в районе лесного массива Верхняя Березовка на въезде в город. В районе крушения жилых домов нет, на земле никто не пострадал.

Губернатор Бурятии Алексей Цыденов приезжал на место трагедии.