В Улан-Удэ возбуждено уголовное дело по факту гибели людей в авиакатастрофе

В воскресенье в Улан-Удэ разбился вертолет AgustaWestland AW119 Koala с четырьмя людьми на борту. Все они погибли при крушении, пишет РИА Новости.

Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по нарушению правил безопасности на воздушном транспорте.

На месте падения потушен пожар. На земле жертв и разрушений нет. Следователи изымают документацию, проводят допросы свидетелей. Запланированы судебно-медицинские экспертизы.

Вертолет принадлежал владельцу ТРЦ People's park Сергею Рогову. Бизнесмен и его друзья летели на рыбалку в Еравинский район.