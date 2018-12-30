Глава столичного МЧС рассказал о самых курьезных случаях

Глава столичного главка МЧС Илья Денисов дал предновогоднее интервью РИА Новости, в котором рассказал о самых курьезных случаях, которые случались с его подчиненными.

Так, перед матчем Германия — Мексика прошедшего летом чемпионата мира по футболу на стадион "Лужники" были срочно вызваны спасатели. — у информационного щита одного из входов вился рой пчел. Сотрудники МЧС провели целую операцию, причем, спасены были не только болельщики (от укусов), но и сами насекомые. Весь рой отвезли в специальный пчелоприемник.

Илья Денисов вспомнил и случай, произошедший в 2016 году, когда пожарных вызвали тушить загоревшийся в одной из клиник магнитно-резонансный томограф. Условия были экстраординарные — дело в том, что сильнейшее магнитное поле аппарата отключено не было, и к его корпусу "прилип" — поясням топором и пряжкой ремня — один из огнеборцев. Коллегам пришлось резать ремено ножом. Но этот случай послужил причиной выхода "Методических рекомендаций по порядку действий при тушении пожаров в помещениях для эксплуатации магнитно-резонансных томографов".

И наконец, классика жанра — первыми с корабля бегут крысы. Только в нашем случае — мыши. Илья Денисов вспомнил, как тушили пожар на теплоходе "Нерей". Как только пожарные двинулись в сторону судна, они увидели, что навстречу им бегут маленькие серые комочки.

27 декабря российское МЧС отметило свой 28-й день рождения. За эти годы спасено более 2 миллионов человек, ликвидировано свыше 30 тысяч чрезвычайных ситуаций и потушено более 6 миллионов пожаров.