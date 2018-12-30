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30 декабря 201811:22

Грабители в масках отобрали у водителя 1,2 миллиона рублей

Алексей Смышляев/Интерпресс/ТАСС

В Новой Москве преступники отобрали у водителя более миллиона рублей.

Как сообщили РИА Новости в столичном главке МВД, инцидент произошел в поселке Коммунарка. Автомобиль Jeep Grand Cherokee перегородил проезд автомобилю Toyota, в котором находился мужчина (1966 года рождения).

Из машины вышли трое неизвестных в масках. Угрожая предметами, похожими на пистолет и автомат, они забрали у мужчины сумку, в которой находилось 1,24 миллиона рублей.

В настоящее время ведется розыск подозреваемых. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

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