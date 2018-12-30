"Газпром" полностью ликвидировал последствия аварии на газопроводе в Московской области

Ремонтные бригады "Газпром трансгаз Москва" восстановили поврежденный газопровод в Серпуховском районе Московской области. Разрыв топливной магистрали "Серпухов — Ленинград" произошел в субботу.

"Система заполнена на 100 процентов, котельные выходят на рабочий режим", — сказано в сообщении "Газпрома".

Потребители получат газ в полном объеме.

К работам по тушению пожара и восстановлению были привлечены 40 специалистов и 26 единиц техники, пишет "Интерфакс". Причины аварии выясняет специальная комиссия.