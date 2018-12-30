Шведская молодежка вела 4:0, но победила американцев только в овертайме

В Канаде продолжается молодежный чемпионат мира по хоккею. В последнем матче очередного игрового дня сборная Швеции играла с командой США и выиграла в овертайме со счетом 5:4. По ходу встречи шведы вели со счетом 4:0, но позволили американцам отыграться в последние 10 минут третьего периода.

Встреча группы В проходила в Виктории. В составе победителей шайбы забросили Филип Вестерлунд (5-я минута), Рикард Хугг (30-я), Эмиль Бемстрем (33-я), Эрик Бреннстрем (43-я) и Адам Боквист (64-я). У американцев хет-трик за шесть минут оформил Райан Пехлинг, при этом последние две шайбы он забросил в течение 13 секунд на последней минуте третьего периода. Кроме того, отличился Мики Андерсон (50-я).

Обе команды уже обеспечили себе выход в плей-офф турнира. Шведы лидируют с 8 очками. Американцы идут вторыми с 7 баллами.