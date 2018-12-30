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30 декабря 201811:10

Опубликованы кадры многокилометрового выброса вулканического пепла на Камчатке

Youtube/KB GS RAS

В сети размещено видео с камеры наблюдения, запечатлевшей выброс пепла на камчатском вулкане Шивелуч. Кадры были опубликованы региональным филиалом Единой геофизической службы РАН.

 

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю в субботу, 30 декабря, над вулканом, высотой 3238 метра, поднялся шестикилометровый столб пепла. После чего пепловый шлейф распространился на 75 километров.

В опасной зоне отсутствуют населенные пункты и не зафиксировано наличие туристических групп.

Вулкану присвоен "оранжевый" код авиационной опасности. В ведомстве подчеркнули, что в районе вулкана не проходят международные трассы движения воздушных судов.

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