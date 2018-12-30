"Желтые жилеты" продолжают требовать отставки Макрона

Во Франции новая акция "желтых жилетов" обернулась масштабными беспорядками по всей стране. Во многих городах полиции пришлось применять слезоточивый газ. В Париже манифестанты сожгли несколько машин и заблокировали здание телецентра, протестующие обвинили французские СМИ в предвзятом освещении своих выступлений.

В Марселе по той же причине разъяренная толпа набросилась на журналистов информационного канала BFM. А в Руане протестующие подожгли здание Банка Франции, сообщает телеканал "Россия 24".

Надо отметить, что эти протесты "желтых жилетов" оказались самыми малочисленными за полтора месяца, участие в них приняли не более двенадцати тысяч человек. В ноябре их было примерно в 20 раз больше. Изначально выступали против экономической политики властей. Сейчас требуют отставки президента Макрона.