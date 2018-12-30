В США хакеры заблокировали выпуск свежих номеров крупнейших изданий

В США неизвестные хакеры вывели из строя крупную типографию, в результате задерживается выпуск крупнейших американских изданий, в том числе Wall Street Journal, New-York Times и других.

Сообщается, что причиной всему послужил компьютерный вирус, который мгновенно распространился по всем этажам типографии. Технические специалисты пытаются устранить вредоносную программу последние три дня, но пока безуспешно, передает телеканал "Россия 24".