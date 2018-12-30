Путин и Шойгу привели "легенд хоккея" к победе

На Красной площади в Москве прошёл матч "Ночной лиги" по хоккею. На лёд в одном звене с президентом вышли глава Минобороны, а также ветераны спорта. Чья команда победила?

За этой игрой следит вся Красная площадь. Ледовый поединок с каждой минутой все жарче. Особенно, когда в игре одиннадцатый номер — Владимир Путин. Вот глава государства забивает очередной гол. Владимир Путин проезжает вдоль бортика, приветствуя зрителей, и вновь атакует команду соперников.

На льду — легендарные хоккеисты, те, кто отстаивал честь страны во время важнейших матчей разных эпох. Увидеть их в игре — настоящая мечта для многих, кто в этот вечер оказался в центре Москвы.

На Красной площади — новогодняя атмосфера. Здесь постоянно тысячи людей, для любителей спорта настоящим подарком стал хоккейный матч, в котором принял участие глава государства.

Владимир Путин даже на скамейке, не отрываясь, следит за игрой.

Народный артист России, знаменитый саксофонист Игорь Бутман тоже не мог пропустить такую встречу: "Мы все время играем в хоккей. Самое главное, что мы не останавливаемся играть. Любители-мужчины, так сказать, различных возрастов играют, проводят правильно время, физические нагрузки всегда хорошие. Встреча с друзьями — это не просто посидеть за столом, а действительно спорт, борьба, чувствуешь себя молодым".

Здесь же на льду Павел Буре, который как раз в этот день в третий раз стал отцом. С рождением дочери знаменитого хоккеиста поздравил президент. Для всех, кто вышел на лед, поединок в рамках Ночной хоккейной лиги — событие, которое нельзя пропустить.

Сергей Шойгу днем принимал участие в переговорах министров иностранных дел и глав Минобороны России и Турции. И сразу после них — на лед. В перерывах — обсуждение игры в кафе. Согреваются горячим чаем. На столах — мандарины. Вот президент что-то детально обсуждает с Шойгу. В этот момент вокруг катка собрались многочисленные прохожие - почти у всех в руках телефоны. Когда еще сделаешь такой снимок? Не отрываясь, зрители ждут итогов матча. Финальный счет — 14:10 в пользу команды, за которую играли "звезды" хоккея, Путин и Шойгу. Впрочем, цифры в этой игре не главное.

Президент покидает ледовую площадку. Его приветствуют собравшиеся. И в новом году будут новые игры — и победы.