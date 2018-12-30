Путин поздравил мировых лидеров с Новым годом

Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом глав зарубежных государств и правительств, а также лидеров международных организаций, сообщает телеканал "Россия 24".

Поздравительные послания направлены президентам Абхазии Раулю Хаджимбе и Азербайджана Ильхаму Алиеву. Президенту Армении Армену Саркисяну и главе правительства республики Николу Пашиняну.

Телеграмму получил белорусский лидер Александр Лукашенко. Наилучшие пожелания посланы главам Казахстана Нурсултану Назарбаеву и Киргизии Соорон-баю Жээнбекову, а также президентам Республики Молдова, Таджикистана,Туркменистана, Узбекистана и Южной Осетии.

Поздравления от Владимира Путина также получили главы государств Европы, Америки, Азии, Африки. В их числе — председатель КНДР Си Цзиньпин, королева Великобритании Елизавета Вторая и сирийский лидер Башар Асад.