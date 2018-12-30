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Авиадебоширы 44 минуты назад
В аэропорту Платов задержан авиадебошир, ударивший бортпроводника
В аэропорту Ростова-на-Дону задержали авиадебошира.
Буйный пассажир летел из Москвы в Ростов-на-Дону. В самолете он курил, а когда бортпроводник сделал ему замечание, мужчина начал ругаться, используя нецензурную лексику, а затем ударил стюарда.
Дебошир был доставлен в дежурную часть. В отношении него составлен протокол об административном нарушении. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, статья предусматривает наказание вплоть до ареста на 15 суток.
28 декабря во Внукове пришлось провести целую поисковую операцию, чтобы задержать пассажира. Он решил закурить прямо на перроне аэропорта, а когда сотрудник службы безопасности сделал ему замечание, мужчина бросился бежать.
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