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30 декабря 201813:52

Тренер "МанСити" Гвардиола: мы не можем конкурировать с "Ливерпулем"

EPA

Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал выступление своей команды в первой половине сезона и поделился мнением о нынешней ситуации в национальном чемпионате.

Сейчас в таблице лидирует "Ливерпуль", который в 20 встречах набрал 54 очка, не потерпев ни одного поражения. В субботу мерсисайдцы разгромили лондонский "Арсенал" со счетом 5:1 и продлили победную серию в Премьер-лиге до семи матчей.

"Что можно сказать, когда "Ливерпуль" проводит девять матчей без пропущенных голов и забивает много, — сказал Гвардиола, которого цитирует Чемпионат.com. — Мы не можем конкурировать с этой командой с точки зрения сравнения".

"Манчестер Сити" свой матч 20-го тура проведет 30 декабря, когда на выезде сыграет с "Саутгемптоном". После 19 игр подопечные Гвардиолы с 44 баллами идут на третьем месте в таблице.

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