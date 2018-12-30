В Екатеринбурге мужчина жестоко убил собаку и угрожал покончить с собой

В Екатеринбурге психически неуравновешенный мужчина угрожал свести счеты с жизнью, прыгнув с высоты девятого этажа. Спасателям и полиции пришлось взломать дверь квартиры и одновременно проникнуть в комнату через окно. Один из сотрудников службы спасения "Сова" воспользовался спецснаряжением и спустился с крыши, пишет РИА Новости.

Полицейские задержали мужчину и доставили в лечебницу. Как сообщается, он был ранее судим.

Полицию в дом на улице Серафимы Дерябиной вызвала мать дебошира. Он выгнал ее в подъезд из квартиры. Перед этим мужчина выбросил из окна свою собаку. Животное погибло.

"По данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение", — сообщили в службе спасения.