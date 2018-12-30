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30 декабря 201814:17

Появилось видео драки, спровоцировавшей побоище в кальянной в Ставрополе

Youtube/Micj Ruge

В Сети опубликована запись с камеры наблюдения, запечатлевшей массовую драку в Ставрополе, за которой последовал еще более серьезный конфликт с пострадавшими.

 

По версии, озвученной СМИ, в ночь с 24 на 25 декабря группа посетителей развлекательного заведения на улице Тухачевского в Ставрополе, якобы являющихся приезжими из одной из центральноазиатских республик, стали участниками противостояния с местными жителями.

Как сообщается, гости стали "грубо приставать к девушкам-официанткам", после чего за последних вступились другие посетители. Участники конфликта вышли на улицу, где и произошла драка.

Один мужчин, вступившихся за сотрудницу увеселительного заведения, получил серьезные травмы и впоследствии был доставлен в больницу, где его поместили в реанимацию.

Через некоторое время друзья пострадавшего решили отомстить за него и нашли своих оппонентов, к тому времени переместившихся в кальянную, где конфликт вышел на новый уровень.

По данным пресс-службы регионального управления СК РФ, в ходе побоища в заведении нападавшие использовали биту и травматический пистолет.

В результате второго инцидента пострадали еще семь человек, в том числе – 16-летний подросток.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сотрудники правоохранительных органов занимаются установлением всех причастных лиц и обстоятельств преступления.

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