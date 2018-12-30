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30 декабря 201814:45

Собянин открыл станцию "Савеловская" Большой кольцевой линии

В воскресенье в Москве открыли новую станцию метро "Савеловская" Большой кольцевой линии. Церемонию провел мэр Сергей Собянин. Он поблагодарил строителей и вручил им почетные грамоты, сообщает телеканал "Москва 24".

"Метростроители сделали замечательный подарок для москвичей. "Савеловская" дает возможность дополнительной пересадки, прибавляет для БКЛ еще одну станцию", – отметил Собянин.

 

Эскалаторы "Савеловской" БКЛ поднимут пассажиров на обе стороны Бутырской улицы, к Савеловскому вокзалу. 

Москва в этом году поставила рекорд по сооружению линий подземного транспорта — в строй введены 17 станций.

"В предстоящие пять лет мы планируем построить больше, чем за предыдущие восемь лет", – заявил Собянин.

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