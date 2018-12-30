Защитник "Галатасарая" симулировал болезнь, чтоб уехать на Мальдивы вместо матча

Защитник турецкого футбольного клуба "Галатасарай" Сердар Азиз выставлен на трансфер за то, что обманул руководство своей команды. Футболист взял больничный, а сам вместе с супругой полетел отдыхать на Мальдивы.

Теперь отдых может затянуться, так как игроку придется искать себе новую команду. Перед матчем 17-го тура чемпионата Турции Азиз сказал, что у него расстройство желудка. В команде о демарше игрока узнали благодаря фотографии жены из Мальдив, которую она выложила в Instagram, сообщает "Спорт-экспресс".

В нынешнем сезоне Азиз провел 15 матчей, в которых забил два мяча.