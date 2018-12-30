Неуловимый "Авангард": космическая скорость и сложная траектория

Автор: Дмитрий Киселёв

Важнейший итог года — это новое российское оружие. Расклад сил сейчас можно сравнить с 1945 годом, когда у США была атомная бомба, а у СССР — нет. Только сейчас — в нашу пользу. Кардинальный сдвиг произошел буквально недавно, когда Президент фактически принял межконтинентальную ракету "Авангард", посетив Национальный центр управление обороной. Из Оренбургской области "Авангард" улетел на камчатский полигон, точно поразив условные цели.

Ничего подобного у американцев нет и вообще больше ни у кого — только у России. Это настоящий прорыв — один из тех, о необходимости которых говорил Путин в мартовском Послании. Состоявшийся пуск можно сравнить еще с первым прорывом в космос, когда в 1957-м полетел советский Спутник. Тогда у нас в стране было всеобщее ликование, а в мире — просто шок.

Как спутник стал технологическим прорывом — первый полет в космос — с революционным использованием новых физических принципов, так и сейчас "Авангард" показал невиданное и неслыханное. Скорость — в 27 раз выше скорости звука! На разных высотах скорость звука — разная. Чем выше, тем медленнее.

Так что когда мы говорим о 27 махах, то это — в разряженной атмосфере, на определенных этапах траектории. В любом случае "Авангард" летит со скоростью, близкой к первой космической. И это в атмосфере, в шаре из огненной плазмы, словно метеорит. Температура такого шара — далеко за тысячу градусов. Металл при этом должен плавиться, а "Авангард" летит и еще "думает", куда.

В полете он управляем по вертикали и горизонтали, а значит, никто не знает, где он будет в следующую секунду. Высочайшая скорость и непредсказуемость делают "Авангард" неуязвимым для любой противоракетной обороны (ПРО). Это означает, что "Авангард" способен уничтожать самое дорогое — центры космической связи — и тогда любая ПРО мгновенно "ослепнет".

Американцы пытались создать нечто подобное, но у них не получилось. Их огромный коррупционный военный бюджет — для другого.

Если учесть, что ранее в этом году на вооружение поставлены новые ракеты воздушного базирования "Кинжал" — тоже гиперзвуковые и тоже неуязвимые — то это означает, что и авианосцы перестали быть неуязвимыми. "Кинжал" в Америке так и называют – "убийца авианосцев". То есть дорогущие и всегда считавшиеся символом американской мощи авианосцы, те самые которые США используют в локальных войнах по всему миру, отныне не более чем плавающий металлолом.

Да, сейчас Россия совершила радикальный прорыв. Но пусть никто не думает, что мы ни с того ни с сего просто так решили кого-то опередить. Гонку вооружений предложили США, выйдя в одностороннем порядке из Договора по противоракетной обороне — ПРО. Еще в 2004 году мы предупреждали, что в ответ на их решимость создать глобальную ПРО мы будем вынуждены позаботиться о способах ее преодоления, чтобы у Америки от обладания ПРО не возникло ощущения безнаказанности в случае первого удара по России. Нам тогда сказали: делайте что хотите. Просто отмахнулись, не веря в возможности России. Сейчас, когда их ПРО обесценена, ситуация такая, какая есть. Не наш выбор, но наше право защитить себя от глупостей.

Автор: Дмитрий Петров

Заснеженная Оренбургская степь. Позиционный район Ракетный войск стратегического назначения Домбаровский — один из пяти российский космодромов. В одной из шахт находится ракетоноситель, под обтекателем которого — тот самый "Авангард". Все готово к старту.

В Национальный центр управления обороной входит верховный главнокомандующий президент Владимир Путин. Он принимает доклад генерал-полковника Сергея Каракаева, командующего РВСН. Отвечает совсем коротко: "Разрешаю. Удачи".

Через несколько секунд открывается крышка шахты. В профессиональной терминологии ракетчиков это называется "защитное устройство". Вырывается пламя — начинает работать первая ступень. "Авангард" стартует.

"Уважаемые товарищи, хочу обратиться ко всем, прежде всего к генеральному конструктору, к инженерам, рабочим, ко всем, кто создавал эту перспективную систему вооружения. Поздравляю вас с большим событием в жизни Вооруженных сил и в деле обеспечения безопасности российского государства", — сказал глава государства.

В соответствии с расчетными характеристиками "Авангард" способен двигаться в 20 раз быстрее звука. Но даже такая фантастическая, казалось бы, скорость не является для него предельной.

"Последние испытания показали, что он достиг скоростей, близких к 30 махам. На этих скоростях не одна противоракета его не может сбить", — отметил Юрий Борисов, заместитель председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса.

Полет проходил по маршруту Домбаровский — Кура. Именно на камчатском полигоне испытывались многие наши образцы ракетного оружия. Вот и на этот раз ракетчики успешно приняли боевой блок "Авангард". Наверняка есть и видео попадания. Но пока все сверхсекретно.

Вот в чем основное отличие "Авангарда" от межконтинентальной баллистической ракеты. Ракета по баллистике движется более или менее предсказуемо. Старт — выход в ближний космос — срабатывание разгонной ступени — полет боевых блоков к цели на скоростях от 4 до 8 махов. По прямой траектории или с маневрированием. Но в любом случае система противоракетной обороны вероятного противника более или менее успешно отслеживает и контролирует такой полет. На перехват с земли стартуют противоракеты. На все про все максимум полторы минуты.

А вот как действует "Авангард". После отделения от ракетоносителя боевой блок развивает почти космические скорости. 27 махов — это совсем близко к первой космической. При этом "Авангард" может двигаться как в ближнем космосе, так и в плотных слоях атмосферы на меньших высотах. Активно маневрирует. То есть обнаружить его не то что сложнее — почти невозможно. Но даже если получится, то после входа блок в зону вражеской ПРО до попадания в цель останется секунд 20-25. Противоракета, направленная на перехват в лучшем случае успеет только стартовать. Но уже через мгновение "Авангард" окажется совсем в другой точке пространства.

"Это означает, что у блока нет траектории. А любая система ПВО и ПРО основана на том, что просчитывается траектория и на встречном курсе встречается противоракета с ракетой и уничтожает ее. Но когда нет траектории, рассчитать ничего невозможно в принципе", — пояснил Сергей Иванов, специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

А ведь этот проект мог бы не состояться. 2004-й год. Многие оборонные предприятия парализованы, другие разваливаются. И вдруг Путин заявляет, что Россия стоит на пороге создания совершенно нового оружия.

А потом — затишье на несколько лет. В какой-то момент вообще встал вопрос о закрытии проекта. Основная сложность — как управлять блоком, летящим в плазменном облаке. Но генеральный конструктор попросил президента дать еще один шанс. И он был использован.

"Действительно, это третье испытание, которое подтвердило все основные заявленные характеристики, и в прошлом году мы уже с упреждением заключили серийный контракт на поставку этого комплекса. Надеемся, что со следующего года первый полк встанет уже на вооружение", — сказал Юрий Борисов.

Российские конструкторы сделали, казалось бы, невозможное. Америка с ее батальоном нобелевских лауреатов безуспешно пытается оседлать гиперзвук. А у нас — готовые образцы. Президент в марте сообщает: гиперзвуковое оружие уже в ближайшее время встанет на боевой дежурство. Но чего это стоило?! Сколько специалистов обеспечивали этот прорыв? Путин приоткрыл секрет.

"Когда закончилась работа по одному из этих комплексов, в том числе по "Авангарду", я попросил принести мне список людей, которых нужно отметить и наградить. Мне принесли несколько листов, где убористым шрифтом были не люди, а предприятия, научно-исследовательские институты и конструкторские бюро. Я перелистал говорю: это что такое? А мне главный конструктор говорит: это наша кооперация. Если не было бы одного из них, изделие бы не состоялось", — рассказал президент.

И вот теперь спустя всего несколько месяцев "Авангард" готов к боевому применению. Позиционный район под его размещение уже отведен.