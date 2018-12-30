Президент России не поздравил с Новым годом глав Грузии и Украины

Президент России Владимир Путин не поздравил с Новым годом лидеров Грузии и Украины Саломе Зурабишвили и Петра Порошенко. Их фамилий не оказалось в списке поздравлений, опубликованном на сайте Кремля.

Как сообщалось ранее, Путин поздравил с рождественскими и новогодними праздниками почти 40 мировых лидеров, а также руководителей спортивных ассоциаций и объединений, экс-президентов и бывших премьеров.

С Киевом отношения осложнились после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Саломе Зурабишвили вскоре после избрания на пост президента Грузии заявила, что пока время для диалога с Москвой не наступило.