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Ситуация на Украине 28 минут назад
В Донбассе саперы избавляются от новогодних украинских "подарков"
В Донбассе началось перемирие. На линии фронта не стреляют, война "громкая" переросла в "тихую". Беспилотники смогут летать, не опасаясь, — стрелять нельзя. Это — время разведчиков и диверсантов, бесшумное время спецназа. Особый период изучения чужих позиций и скрытых походов в тыл противника.
Дом на окраине Донецка. Вся улица разбита, и этот дом тоже. И соседнее домовладение. Украинская артиллерия здесь, конечно, постаралась. Здесь был найден схрон со взрывчаткой. На месте уже работают и саперы, и специалисты из МГБ — смотрят, проверяют.
Комната, где был схрон. Тротил, пластит, скальный аммонал… Но это шахтерские дела — подрывать породу. Можно использовать и в террористических целях. За этим диваном в комнате лежал мешок с пластитом.
Атрибут праздника — гномик с надписью "Welcome!" Это — бомба. Следы тротила — заливали в отверстие. А сам он начинен тротилом почти полностью. Трудно заметить, но саперы определили. И он начинен болтами, обрезками железа — для поражения людей.
Склад обнаружен не случайно, а по информации спецслужб ДНР. Новогодние подарки украинской стороны народу Донбасса. В поселках на линии фронта люди боятся не диверсантов, а огня украинской артиллерии.
Крутая Балка. До окопов противника — 500 метров. Жители – 17 пенсионеров. Электричества нет, хлеб привозят раз в неделю.
"Мы не могли сложить руки и смотреть на все происходящее. Поэтому приехали не только в честь новогодних праздников, но и чисто по-человечески поддержать, помочь людям, которые нашли в себе силы остаться здесь жить", — сказал Александр Бондаренко, депутат Национального совета ДНР.
Александр Бондаренко — первый депутат Народного совета, который появился здесь за время войны. Опасное место — украинские снаряды летят в поселок частенько.
Кадры снятые недавно на солдатский телефон. Саперы осматривают места будущих гуляний. В Донбассе пытаются исключить любую попытку новогодней диверсии со стороны Украины.
И вот снова схрон со взрывчаткой. В самом Донецке. Мы наблюдаем, как саперы, с щупами и специальными крюками, "кошками", уходят в развалины. Под слоем земли они находят тяжелую сумку и цепляют ее "кошкой". Сумку нужно сдернуть с места, находясь в безопасности, вдруг под ней мина, обезвредить которую невозможно, — только подрывать.
Сведения, добытые чекистами, подтвердились: это склад украинских диверсантов. В сумке — набор для трех диверсий.
"Противотанковая мина. На ней буква "Б" стоит — безоболочная. У нас в войсках таких нет",- пояснил сапер народной милиции ДНР.
На этой неделе открывали главную елку ДНР. В центре Донецка собрались десятки тысяч жителей Донбасса: молодежь, дети, женщины.
"Наша елка — символ того, что мы хотим отмечать мирные праздники, жить мирной жизнью. Так у нас и будет, у нас все будет хорошо", — заявил глава ДНР Денис Пушилин.
В ДНР новогодние праздники не коснутся десятков тысяч военных людей. Кто-то останется на полигонах, продолжая учебу, кто-то — в окопах на линии фронта, остальные — в патрулях на дежурствах. Да, началось перемирие, но это еще не окончание войны. Как говорил классик: всякая революция только тогда чего-то стоит, если она может защищаться. И в Донбассе это прекрасно понимают.
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