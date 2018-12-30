Новости Общество

Все видео этой рубрики
30 декабря 201817:32 Антон Лядов

Чемпионат мира по футболу: мир заново открыл Россию

Большое культурное событие года — открытие в Москве в День города концертного зала "Зарядье". Потрясающая площадка, новейшие инженерные решения, великолепная акустика. Сам зал — словно музыкальный инструмент, который требует настройки и звучит. Не в каждой европейской столице есть нечто подобное. А открытие зала такого класса стало бы событием в любой стране мира.

Конечно же, чемпионат мира по футболу — ярчайшее событие уходящего года. Накричались, наболелись вдоволь, заново открыли для себя нашу сборную, а мир для себя — Россию.

На ледяной горке в Москве — тот самый бразильский болельщик. Те же шальные, веселые глаза, та же футболка бразильской сборной, только температура на улице почти на 40 градусов ниже.

"Я считаю Россию потрясающей страной с потрясающими людьми! – говорит Томер Савойя. — Много людей говорили мне: ты любишь Россию, потому что ты приехал летом, вот если ты приедешь зимой, тебе это не понравится. Но мне нравится здесь еще больше".

Никольская улица — самая популярная среди футбольных болельщиков в мире — шесть месяцев назад. Болельщики, приехавшие из Аргентины, — в национальных майках. Они приехали с барабанами, трубами, музыкальными тарелками.

Песни на португальском в вагонах ресторанах. Кричалка уругвайцев в аэропорту в очередях на посадку. Неуступающие россияне на борту самого самолета. Это был месяц бесконечного праздника футбола. При чем даже для тех, кто еще недавно не понимал, что это за белые линии на газоне и в чем вообще смысл беготни 22-х мужчин по траве. Количество поисковых запросов "правила футбола" в июне-июле, по данным "Яндекса", выросло в три с лишним раза. Вместо одного миллиона иностранцев, которых ждали на чемпионат, приехали три с половиной, которые каждый день открывали для себя новую Россию.

"Сказка. Невероятная страна. Весь негатив Запада, направленный против России, беспочвенный. Все, что они говорят, — выдумка. Россия заслуживает того, чтобы чемпионат мира проходит именно здесь", — говорили иностранные болельщики.

В том или ином виде слова о новой для себя России повторял нам в интервью без преувеличения каждый иностранец, если речь заходила об этом. Люди, причастные к организации чемпионата, на полном серьезе чувствовали себя везунчиками. Душевность волонтеров, работников кафе, ресторанов, аэропортов поездов вместе с идеальной организацией создавали невероятную атмосферу.

И иностранцы отвечали тем же. Одни учили русские народные песни. Другие записывали обращение. Болельщики из островного государства Исландия, которые, казалось, приехали в Россию всем островом, потому что от их клича викингов в центре Москвы дух захватывало, записали видео на фоне вулкана, где спели нашу "Калинку".

Люди порой на полном серьезе понимали друг друга без слов. Вот журналистка из Самары помогает южноамериканцам, которые прямо на пляже разбили палатку.

На трибунах целовались не только в щеки. Матч Колумбия — Польша. Врач-педиатр из Томска делает предложение колумбийке Карен.

Картонный мексиканец Хавьер, чью бумажную фигуру, перемотанную скотчем, друзья привезли в Россию за 10 тысяч километров, потому что Хавьера настоящего на чемпионат не пустила жена, до родной команды все-таки добрался.

Мексиканцы пели в аэропорту, по дороге из аэропорта, по пути в рестораны, в самих ресторанах. Их команда совершила невозможное — обыграла Германию и вышла в одну восьмую финала. Помогла им это сделать сборная Южной Кореи, которая выбила с мундиаля прошлых чемпионов — сборную Германии. За это мексиканские болельщики на радостях добрались до посольства Южной Кореи в Москве и напоили посла текилой.

Если бы российские болельщики могли добраться до своей команды, такое бы происходило, вероятно, каждый день. Сборная России – пожалуй, главное открытие этого чемпионата. До начала турнира — целая череда матчей без побед. Проигрыш Франции, Бразилии, Австрии. Даже с Турцией, которая не могла попасть на этот чемпионат, — только ничья. Черчесов говорил: все хорошо. Но ему никто не верил. И вот первый матч чемпионата — со сборной Саудовской Аравии.

Владимиру Путину то и дело приходилось разводить руками. После гола Дзюбы тренер Черчесов отдает ему честь. В следующем матче — со сборной Египта — Дзюба забивает снова, вытягивается по стойке смирно и в ответ отдает честь Черчесову. Жест стал народным моментально. Вторая победа. Над Египтом. 3:1.

Несмотря на проигрыш Уругваю, российская сборная выходит из группы впервые за полвека. Следующий матч. Испания. Пропустив обидный гол от ноги своего же защитника Игнашевича, российская команда проигрывала почти до самого конца. За пять минут до финального свистка — пенальти. Все оставшееся время против техничных испанцев российская команда стояла насмерть. Пенальти. Первый удар отбивает Игорь Акинфеев. И через несколько минут — еще раз. Фантастический сейф Игоря Акинфеева. Мы победили: 4:3.

На дачах — по радиоприемникам. Балерины Мариинского театра прильнули к экранам. Во время следующего матча люди организовывали фанзоны прямо у себя во дворах. Одни растянули пододеяльник в палисаднике — немного мятый, но изображение не портит. Другие болели в чумах в Нарьян-Маре. Основное время — ничья. Дополнительное. За пять минут до финального свистка Россия все еще проигрывает — 2:1. Штрафной. Подает Алан Дзагоев.

Секунды до пенальти. Артем Дзюба выходит в центр и настраивает ребят. Не хватило совсем чуть-чуть, но болельщики все равно стоя провожали своих героев.

На набережной Сочи болельщики после игры собрались вместе и поют гимн во славу нашей команде, которая показала совершенно новый футбол. Такого не было еще никогда. Мы гордимся нашей сборной!

Финальный всплеск эмоций — последний матч чемпионата. Франция — Хорватия. Президент Макрон то и дело встает с кресла. Французы вырываются вперед. Они снова забивают, и фанатская зона буквально взрывается. Счет — 3:1 французские болельщики уже празднуют свою победу.

Французы под проливным дождем бросаются с кубком на газон. Тренерский штаб танцует. Вымокший до нитки Макрон долго смотрит в глаза самого молодого футболиста Мбаппе. Даже во время скучной пресс-конференции, которая положена по протоколу после матча. они врываются в зал и поливают всех шампанским под песню про любимого тренера.

Глядя на эти кадры, не верится, что с того момента прошло почти полгода. Среди болельщиков, которые до сих пор здесь, — мексиканец Карлос Рока. Вместе с российским партнером он открыл бар на Урале.

Радуан Аассауи из Мексики, пока был на чемпионате, успел подать документы в Балтийский федеральный университет в Калининграде.

Болельщики, приезжавшие в Россию на чемпионат мира, по паспорту болельщика могли прибывать вплоть до конца 2018-го. Искандер, прилетавший летом болеть за Египет, посчитал, что ему этого мало, и получил визу до середины января, чтобы встретить Новый год в России.

Чемпионат по футболу в России надолго запомнят во всем мире. Как признался президент Международной федерации футбола ФИФА Джанни Инфантино, мундиаль в России был лучшим за всю историю.

Текст: "Вести недели"

Сейчас

18:02

Выборы в Бангладеш: в столкновениях погибли 19 человек

15:49

На Южном Урале четыре человека погибли в автокатастрофе

15:24

Россия примет ответные меры, если США разместят ракеты в Европе

14:41

В Финляндии в ДТП погибла семья российских туристов

13:20

В аэропорту Платов задержан авиадебошир, ударивший бортпроводника

10:15

Вертолет в Бурятии мог разбиться из-за плохой погоды

07:46

В Улан-Удэ рухнул вертолет, погибли четыре человека

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Попутчиком пропавшей клиентки BlaBlaCar оказался уголовник со стажем

Попутчиком пропавшей клиентки BlaBlaCar оказался уголовник со стажем

42 минуты назад
Выстрел в берлогу: охота губернатора Левченко вызывает все больше вопросов

Выстрел в берлогу: охота губернатора Левченко вызывает все больше вопросов

21 минута назад
ВВС демонстрирует праведный гнев и напоминает о "российской угрозе"

ВВС демонстрирует праведный гнев и напоминает о "российской угрозе"

1 час назад
Киев требует от РПЦ невозможного

Киев требует от РПЦ невозможного

2 часа назад
В Донбассе саперы избавляются от новогодних украинских "подарков"

В Донбассе саперы избавляются от новогодних украинских "подарков"

2 часа назад
31 декабря "Россия" развернет вещание для всех часовых поясов страны

31 декабря "Россия" развернет вещание для всех часовых поясов страны

23.12.2018 14:00
Лыжница Непряева выиграла первый этап "Тур де Ски", Седова - третья

Лыжница Непряева выиграла первый этап "Тур де Ски", Седова - третья

2 часа назад
Война в Сирии: две жизни многострадальной страны

Война в Сирии: две жизни многострадальной страны

39 минут назад
Выборы в Бангладеш: в столкновениях погибли 19 человек

Выборы в Бангладеш: в столкновениях погибли 19 человек

42 минуты назад
Трампу грозит политическая опасность

Трампу грозит политическая опасность

1 час назад
Глава столичного МЧС рассказал о самых курьезных случаях

Глава столичного МЧС рассказал о самых курьезных случаях

6 часов назад
В аэропорту Платов задержан авиадебошир, ударивший бортпроводника

В аэропорту Платов задержан авиадебошир, ударивший бортпроводника

5 часов назад
"Спасибо за каждую гонку": Антон Шипулин попрощался с биатлоном

"Спасибо за каждую гонку": Антон Шипулин попрощался с биатлоном

17 часов назад
Вести.net: главные темы 2018-го в сфере цифровых технологий

Вести.net: главные темы 2018-го в сфере цифровых технологий

2 часа назад
Музыка для всей семьи: ММДМ представляет детские абонементы

Музыка для всей семьи: ММДМ представляет детские абонементы

29.12.2018 11:15
Главные новогодние концерты на телеканале "Россия"

Главные новогодние концерты на телеканале "Россия"

28.12.2018 16:45
Это большое кино. "Т-34" в отзывах первых зрителей

Это большое кино. "Т-34" в отзывах первых зрителей

28.12.2018 13:30
Из Багдада в Москву вылетел самолет с детьми из иракских тюрем

Из Багдада в Москву вылетел самолет с детьми из иракских тюрем

53 минуты назад
Новогодняя сказка шагает по стране

Новогодняя сказка шагает по стране

1 час назад
На Южном Урале четыре человека погибли в автокатастрофе

На Южном Урале четыре человека погибли в автокатастрофе

3 часа назад
Президент России не поздравил с Новым годом глав Грузии и Украины

Президент России не поздравил с Новым годом глав Грузии и Украины

3 часа назад
Лавров: Россия примет меры, если США разместят ракеты в Европе

Лавров: Россия примет меры, если США разместят ракеты в Европе

3 часа назад
В Финляндии в ДТП погибла семья российских туристов

В Финляндии в ДТП погибла семья российских туристов

3 часа назад
Собянин открыл станцию "Савеловская" Большой кольцевой линии

Собянин открыл станцию "Савеловская" Большой кольцевой линии

4 часа назад
Появилось видео драки, спровоцировавшей побоище в кальянной в Ставрополе

Появилось видео драки, спровоцировавшей побоище в кальянной в Ставрополе

4 часа назад
В Белграде прошла акция протеста

В Белграде прошла акция протеста

4 часа назад
В Екатеринбурге мужчина жестоко убил собаку и угрожал покончить с собой

В Екатеринбурге мужчина жестоко убил собаку и угрожал покончить с собой

5 часов назад
Под Ростовом-на-Дону столкнулись влобовую два автомобиля

Под Ростовом-на-Дону столкнулись влобовую два автомобиля

5 часов назад
Массовая драка в центре Петербурга попала на видео

Массовая драка в центре Петербурга попала на видео

6 часов назад
Путин и Шойгу привели "легенд хоккея" к победе

Путин и Шойгу привели "легенд хоккея" к победе

6 часов назад
В США хакеры заблокировали выпуск свежих номеров крупнейших изданий

В США хакеры заблокировали выпуск свежих номеров крупнейших изданий

7 часов назад
"Желтые жилеты" продолжают требовать отставки Макрона

"Желтые жилеты" продолжают требовать отставки Макрона

7 часов назад
Грабители в масках отобрали у водителя 1,2 миллиона рублей

Грабители в масках отобрали у водителя 1,2 миллиона рублей

7 часов назад
Полиция изъяла 900 кг поддельной черной икры, которую продавали в элитных магазинах

Полиция изъяла 900 кг поддельной черной икры, которую продавали в элитных магазинах

8 часов назад
Вертолет в Бурятии мог разбиться из-за плохой погоды

Вертолет в Бурятии мог разбиться из-за плохой погоды

8 часов назад
Шуточные бои, собачьи упряжки, мастер-классы: Федерация бокса зовет на "Рождественскую елку"

Шуточные бои, собачьи упряжки, мастер-классы: Федерация бокса зовет на "Рождественскую елку"

9 часов назад
Во время награждения у "Мисс Африка - 2018" загорелась прическа

Во время награждения у "Мисс Африка - 2018" загорелась прическа

10 часов назад
В ХМАО столкнулись вахтовый автобус, газель, два грузовика и легковушка

В ХМАО столкнулись вахтовый автобус, газель, два грузовика и легковушка

10 часов назад
Немецкие эксперты: Запад не сможет противостоять российскому "Авангарду"

Немецкие эксперты: Запад не сможет противостоять российскому "Авангарду"

10 часов назад
Москва помогла бюджетным учреждениям Забайкалья погасить все долги

Москва помогла бюджетным учреждениям Забайкалья погасить все долги

11 часов назад
Китайский "Чанъэ-4" готовится к посадке на обратную сторону Луны

Китайский "Чанъэ-4" готовится к посадке на обратную сторону Луны

12 часов назад
Россиянин Петр Ян победил Силву де Андраде на турнире UFC 232

Россиянин Петр Ян победил Силву де Андраде на турнире UFC 232

13 часов назад
На службу в Воздушно-космические силы РФ впервые заступит "Витязь"

На службу в Воздушно-космические силы РФ впервые заступит "Витязь"

14 часов назад
Над секретной американской базой пролетел НЛО

Над секретной американской базой пролетел НЛО

14 часов назад
В Москве вводятся ограничения на продажу алкоголя

В Москве вводятся ограничения на продажу алкоголя

15 часов назад
Самые громкие отставки CEO 2018 года

Самые громкие отставки CEO 2018 года

15 часов назад
Регистрация автомобиля: новые правила

Регистрация автомобиля: новые правила

19 часов назад
Окровавленная карта и дело Колчака: в Москве открылась уникальная выставка

Окровавленная карта и дело Колчака: в Москве открылась уникальная выставка

20 часов назад
Россиянам пообещали сказочный Новый год

Россиянам пообещали сказочный Новый год

29.12.2018 13:49
В России собрали первые кроссоверы марки Haval

В России собрали первые кроссоверы марки Haval

29.12.2018 11:58
Правила новогоднего шопинга: 5 советов, которые помогут сохранить здоровье

Правила новогоднего шопинга: 5 советов, которые помогут сохранить здоровье

29.12.2018 11:50
Роскошные модели Aurus будут собирать в Арабских Эмиратах

Роскошные модели Aurus будут собирать в Арабских Эмиратах

29.12.2018 10:57