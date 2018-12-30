Баскетболист сборной России заявил, что не знает Овечкина

Принявший российское гражданство игрок московского ЦСКА и сборной России по баскетболу Джоэл Боломбой в интервью признался, что не знает хоккеиста Александра Овечкина.

"Не знаю его, — сказал центровой, когда его спросили о капитане "Вашингтона". — Я далек от хоккея, но теперь обязательно посмотрю".

Как сообщает РИА Новости, из всех российских спортсменов Боломбой отметил, что знает Тимофея Мозгова и Андрея Кириленко.